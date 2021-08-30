وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية أهلية وغير هادفة للربح

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهلية وغير هادفة للربح، وهي تابعة لوزارة الاتصالات، وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنه جرى الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، وممثل عن الحكومة، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس خالد لطفي العطار.

وأضاف طلعت، أن الجامعة تتيح للطالب الدراسة بالجامعة 3 سنوات، وحضور المحاضرات، وسيكون أمام الطلاب المصريين الاختيار، وذلك لاستكمال الدراسة بالجامعة أو السفر للخارج، واستكمال عام بالخارج، وكذلك الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الموقع معها عقد شراكة.

جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية

وأكد وزير الاتصالات، خلال إلقاء كلمة بالمائدة المستديرة التي عقدها بحضور محرري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، بعدد من الصحف، أن الجامعة سيكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستضم مراكز بحثية ودولية، موضحا أن المحور الأخير، هو التوسع فى منح التفوق، وأنه سيجري التوسع فى المنح المجانية الكاملة لأوائل الثانوية العامة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تعاقد جامعة مصر المعلوماتية مع عدة جامعات لتأهيل الطلاب

وأوضح الوزير، أن جامعة مصر المعلوماتية، تعاقدت مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة في تخصصات علمية متميزة، وذلك من أجل أن يكون الطالب متميزا فيما بعد، وخريجا متميزا ذو خبرة، ويتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.