وزير الاتصالات: وفرنا برامج متميزة بجامعة مصر المعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رؤية وهدف وزارة الاتصالات لإقامة جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو عمل نقلة نوعية في الكوادر المتخصصة من الخريجين المتميزين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، و نواة لفتح آفاق التقدم ، والمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا عن علم وفهم وخبرات تقنية واقتصادية وتهدف إلى بناء قدرات الشباب.

«الاتصالات»: جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة

وأضاف«طلعت» خلال المائدة المستديرة التي نظمها بحضور عدد من محرري وصحفي التعليم العالي والبحث العلمي و الجامعات بعدد من الجرائد و المواقع الالكترونية، أن جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنه وضع فلسفة ورؤية للجامعة ارتكزت على العديد من المحاور، الأول يتعلق بالتخصصات بحيث تقدم تخصصات الاكثر طلبًا في سوق العمل اليوم، وبما يتماشى مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمستقبل، وكلها تتمحور حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل كلية الهندسة وكلية علوم الحاسبات وكلية لتكنولوجيا الإدارة بهدف إخراج جيل جديد قادر على إدارة المؤسسات بشكل علمي وحديث شأن الدول المتقدمة، وكلية الفنون الرقمية، مشيرا إلى أن هذا يكرس فكرة الدخول في التخصصات الحديثة الأكثر طلبًا لأن الفنون الرقمية صناعة تصل إلى 20 مليار دولار فى العام.

عمرو طلعت: فلسفة الجامعة تقوم على الثبات والاستمرارية

وأضاف وزير الاتصالات أن الجامعة تهدف إلى بناء قدرات الطلاب بداية من العمل الجماعي والفكر الخلاق والأداء الابتكاري وتبادل العلوم والتعامل مع الثقافات المختلفة، وكل ما يحتاجه سوق العمل من فكر ريادة الأعمال وكل المهارات والملكات التى يجب أن يتسلح بها المهني في عالمنا، بصرف النظر عن تخصصه، «هناك محور التقنيات التي تبني للطالب طوال دراسته، وهناك محور الملكات الشخصية».

وتابع: «المحور الثاني في فلسفة الجامعة الثبات والاستمرارية، نحن لا نتحدث عن مشروع يقيمه أشخاص قد يتعرض لأى هزة عند تغير الأشخاص ولكن نتحدث عن مؤسسة علمية مرموقة تمتلكها وزارة الاتصالات وتتعاون فيها مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتتولى الإشراف عليها».

وأضاف أن المحور الثالث من محاور فلسفة هذا المشروع جرى وضع رؤية قبل أن تشرع فى التنفيذ يتمثل فى الشراكة بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعات على أعلى مستوى وهى جامعة ميناستوتا توين وجامعة بيردو ويست، من ضمن أعلى الجامعات المصنفة عالميا، مضيفا أن هناك عدد من المنح الدراسية يجرى منحها لطلاب الثانوية العامة 2021.