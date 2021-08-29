وزير الاتصالات يشهد ختام المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC، التي نظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 20 حتى 28 أغسطس بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

أكبر مسابقة مصرية في البرمجيات

وتعد المسابقة هي الجولة المؤهلة للبطولة الأفريقية العربية للبرمجيات 2021 ACPC، التي من المقرر عقدها في الأقصر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تعد أكبر مسابقة مصرية في البرمجيات وطرق الحل المنهجى للمشكلات حتى الآن، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة هذا العام 1186 فريقًا من طلاب الجامعات، وشارك في نهائيات المسابقة 200 فريق بعدد 600 طالب من أصل 5000 طالب وطالبة يمثلون 72 جامعة ومعهدا.

وفي كلمته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء العقول يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، موضحا أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنمية القدرات البشرية التي تمثل عنصرا أساسيا للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

500 ألف متدرب باستثمارات 500 مليون جنيه

وأشار «طلعت» إلى أن الوزارة استطاعت مضاعفة أعداد المتدربين خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشرة مرات، حيث يستهدف 500 ألف متدرب باستثمارات 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

وأوضح أن زيادة أعداد المتدربين تقترن بالاهتمام بكفاءة وجودة المحتوى التدريبى وذلك من خلال عقد شراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لإكساب المتدربين خبرات تطبيقية وتدريب متميز على أحدث الأساليب والتكنولوجيات، بالإضافة الى انتقاء التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل التكنولوجيا المالية والفنون الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى وغيرها من التخصصات التى يزداد الطلب عليها، فضلا عن توجيه العناية نحو صقل المهارات الشخصية وكذلك الخبرات العملية المكتسبة خلال فترة التدريب لضمان تأهيل المتدربين لسوق العمل والمنافسة في السوق العالمى.

مدارس فنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها، تعمد إلى ثلاثة أساليب لإتاحة التدريب المتخصص وذلك من خلال الأسلوب التقليدى عبر فصول تدريبية، أو من خلال التعليم الرقمى عن بُعد، أو من خلال أسلوب التعليم عن بُعد الذى يقترن بمدربين لمساعدة المتدربين على تجاوز الصعوبات، موضحا أن استراتيجية بناء القدرات تتضمن عدة مسارات يتم اتاحتها لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى، ومن أبرزها مدارس فنية للطلاب بعد الشهادة الإعدادية ومعاهد تكنولوجية وجامعة مصر للمعلوماتية التى تمنح البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى مراكز التدريب في مجالات التكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية خلال العام الدراسى المقبل.

وأشار الوزير إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية التى تؤسسها الوزارة داخل الأحرم الجامعية أو بالقرب منها بالمحافظات تهدف إلى توفير التدريب في كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى برامج لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال؛ حيث تم البدء بسبعة مراكز تعمل بشكل تجريبى لحين افتتاحها ومستهدف عشرة محافظات جديدة خلال العام المقبل منها مركز في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتى من معامل بحث وتطوير، ومقار للشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز للتدريب بالإضافة الى جامعة مصر للمعلوماتية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الأكاديمية نموذج مشرق للعمل العربى المشترك، وأن مصر احتضنتها وكانت صاحبة الفضل لما قدمته من دعم لها، موضحا أن المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC تعكس نجاح نموذج العمل المشترك بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن هذا العام شارك في إعداد مسائل المسابقة لجنة الإعداد والتحكيم المكونة من 7 حكام من كل مصر وسوريا والمغرب والمانيا وفرنسا.

فكرة المسابقة

وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب، وفق بيان وزارة الاتصالات.

وفي هذه المسابقة، يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة، التي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

ويتوجب على كل فريق محاولة حل أكبر عدد من المسائل خلال فترة المسابقة، ويتم تقييم أكواد الفرق من خلال إدخال بيانات سرية محددة معدة مسبقا بواسطة لجان التحكيم والمكونة من خبراء في البرمجيات وطرق الحل المنهجى للمشكلات.