صادارت «الصناعات الغذائية» تحقق 14% نموا خلال الـ7 أشهر الأولى من 2021

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 نحو 2384 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 14% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2086 مليون دولار، محققة قيمة نمو بلغت 297 مليون دولار، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

صادرات شهر مارس 2021 «الأعلى قيمة»

وبحسب البيان، تعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حقق الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 355 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال الفترة نفسها بنسبة نمو47% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يوليو 2021 نحو 287 مليون دولار بنسبة نمو 8%.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة 1268 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 10% وقيمة نمو بلغت 120 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 391 مليون دولار محققة نسبة نمو 31%، وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 224 مليون دولار، وتمثل 9% من إجمالي الصادرات.

وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 2%، للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 129 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 372 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

المملكة العربية السعودية بالمركز الأول

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، يليها أمريكا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ليبيا بقيمة 116 مليون دولار ونسبة نمو 5%.

وحقق السودان 112 مليون دولار بنسبة نمو 148%، والجزائر بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة تراجع 6%، المغرب بقيمة 99 مليون دولار ونسبة زيادة 60%، الأردن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، اليمن بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الصين بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 174%، سوريا في المركز العاشر بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

السودان أعلى قيمة صادرات بـ113 مليون دولار

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار.

والمغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار.

70 مليون دولار صادرات فلسطين

وبلغت قيمة الصادرات إلى فلسطين 70 مليون دولار بقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وسجل لبنان قيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.