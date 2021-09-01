قاسم: «حياة كريمة» تعمل في 34 قرية و89 نجعا وعزبة وكفر بالأقصر فقط

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جولة وزير التنمية المحلية بالأقصر هي الجولة الثانية له لمتابعة ما يتم من تطوير هناك من طرق وكباري وحتى زيارة المعبد لمتابعة أعمال الترميم، وتوحيد دهان المنازل وألوانها على طريق الكباش، وما يحدث وما تم إنجازه بطريق الكباش، موضحا أن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الأقصر تتضمن مركزي إسنا وأرمنت بإجمالي 13 وحدة محلية، و34 قرية ونحو 89 نجع وعزبة وكفر، فهذه المبادرة تتضمن تطوير للقطاعات المتكاملة، من طرق بالمركزين، ومشروعات مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خدمات الإتصالات والكهرباء والإنارة العامة، وإنشاء 13 مجمع خدمات حكومية و8 مجمعات خدمات زراعية و8 مواقع لإنشاء عمارات سكنية، بالإضافة إلى رصف كل الطرق المحلية الموجودة على أن يتم مراجعة كل احتياجات المواطنين بالقرى.

الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة لمراكز الشباب والأراضي المخصصة كملاعب

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجري أيضا الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة لمراكز الشباب والأراضي المخصصة كملاعب بهذه المراكز، وبالفعل هناك معدلات إنجاز كبيرة أثنى عليها وزير التنمية المحلية خلال جولته وخصوصا مجمعات الخدمات التي تتضمن خدمات للأهالي في هذه القرى من خدمات الشهر العقاري وخدمات الإدارة المحلية وخدمات السجل المدني والتضامن الاجتماعي والتموين وغيرها، مؤكدا على أن المشروعات توفر العديد من فرص العمل المباشرة للعاملين في تلك الأماكن حين اكتمالها، وفرص العمل الغير مباشرة للعاملين في أعمال التشييد والبناء.

حياة كريمة تستعين بالمقاولون المحليين المتواجدين في الأقصر

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى استعانة مشروعات حياة كريمة بالمقاولين المحليين المتواجدين في الأقصر لتنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، والاستعانة بالعمالة المحلية مما يجعل هناك فرص عمل للشباب في القرى والمراكز، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة إنهاء العمل بطريق الكباش في الأول من أكتوبر تمهيدا لافتتاح هذا المشروع القومي العملاق الذي ينتظره العالم كله.