محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات منظومة التأمين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، نائبه أحمد شعبان بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانيا على معدلات ونسب التنفيذ، من أجل الإسراع بعجلة العمل بها إستعدادا لتشغيل المنظومة الجديدة،

ورافق نائب المحافظ، الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

التنسيق لإدخال شبكات المياه

وتفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام، لمتابعة ما يجري به من أعمال، حيث تم التنسيق لإدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشف،ى والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 93 %، بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة.

المستشفى يضم 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام

ويضم المستشفى، 3 مبانى بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضا 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

تفقد مستشفى الحميات

كما تفقد أحمد شعبان، الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 92 % بتكلفة إجمالية 144 مليون جنيه ومكونة من 5 أدوار، وتضم 80 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.

إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية، بتفقد الوحدة الصحية بالجزيرة والتي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، وتجهيزها للتشغيل التجريبي لتأتي ضمن مشروعات إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية، ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل حوالي 11.7 مليار جنيه.

حملات على الصيدليات وضبط أدوية غير مسجلة

وفي سياق متصل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف حملات التفتيش الصيدلي، من أجل ضبط سوق الدواء ومحاربة الأدوية الغير مسجلة والمحظور تداولها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة والصلاحية المطلوبة.

وقامت مديرية الصحة بأسوان، بتنظيم حملة تفتيش مكبرة للمرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية داخل مركز أسوان.

ضبط 424 علبة أدوية مخالفة

وأسفرت الحملة عن ضبط 424 علبة أدوية مخالفة، بإجمالي 5032 وحدة دوائية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها.

تم تحرير محضر بالمخالفات وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.