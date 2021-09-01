تدريبات خياطة وتفصيل لسيدات الدقهلية ضمن «حياة كريمة»: هنعمل مشاريع

عربة متنقلة يصدح منها صوت ماكينات الخياطة المتراصة جنبا إلى جنب، يختلط بصوت ضوضاء الشارع ليكسر مشهد الصمت الذي كان يعهده سكان العقارات المجاورة للمكان، فتيات وسيدات في أعمار مختلفة يجلسن خلف ماكينات لا تتوقف تروسها عن العمل، يبدعن في حياكة أشكال متفاوتة من الملابس، يعكفن على تنفيذها بعناية تليق بطموحهن كجزء من مشروع يسعى لتحقيق حياة آدمية كريمة دون بطالة وفقر.

وحدة متنقلة لتعليم الأهالي حرف مختلفة من أجل حياة كريمة خالية من الفقر والبطالة

على الجانب الآخر من مبنى الوحدة المحلية لمركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، تستقر سيارة كبيرة متنقلة ارتسم على واجهتها شعار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يتوارد عليها عشرات الفتيات والسيدات من أهل المركز والقرى التابعة له، يتلقين على مدار نحو ثلاث ساعات يوميا تدريب مهني مجاني على أعمال الخياطة والتفصيل من الألف إلى الياء، يشرف على تعليمهن أساتذة متخصصين خضعن لاختبارات سابقة من جانب وزارة القوى العاملة، ينقلن خبراتهن إلى المتدربات حتى يصبحن قادرات على وضع نواة مشروع خاص يساعدهن على نفقات المعيشة.

تدريب مجاني على الخياطة والتفصيل للسيدات والفتيات

ماكينات حديثة وخامات كثيرة وأدوات خياطة متنوعة، كل ذلك وأكثر تضمه القافلة المتنقلة بين قرى مبادرة حياة كريمة لتعليم السيدات صنعة تفيدهن، لكل واحدة منهن حكاية خاصة دفعتها للانضمام إلى التدريب المهني بحثا عن حياة كريمة.

هناء جاد، مدرسة فنية وواحدة من المدربات في قافلة تعليم الخياطة والتفصيل، تبدأ مع السيدات والفتيات من الألف إلى الياء، وبحسب وصفها في حديثها لـ«الوطن» تبدأ بتعليم كيفية أخذ المقاسات ثم التفصيل والتقفيل والخياطة حتى يخرجن منتجا حقيقيا في نهاية التدريب.

الحضور مجاني بشرط إحضار صورة المؤهل الدراسي

ومن مركز شربين نفسه، حرصت عزة محمد، إحدى فتيات المركز، على الاشتراك في التدريب المجاني، وبحسب روايتها، كان شرط القبول هو إحضار شهادة المؤهل الدراسي وصورة شخصية وصورة البطاقة الشخصية دون أي رسوم مادية.

«نفسي أفتح مشروع تفصيل فساتين وجيت عشان أتعلم»، تقول الفتاة البالغة من العمر 20 عاما لـ«الوطن» عن سبب حضورها تدريب الخياطة التابع لمبادرة حياة كريمة، لافتة إلى استفادتها بشكل كبير من الفترة التي قضتها في التدريب: «كنت جاية معرفش أي حاجة ودلوقتي بقيت أعرف أفصل لوحدي»، بحسب تعبيرها.