ضبط متهمة بسرقة شقق بالزيتون

كثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الزيتون من الأهالي، بضبط إحدى السيدات بتهمة ارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم.

المتهمة لها معلومات جنائية

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أوضح الانتقال والفحص أنّ المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، ولها معلومات جنائية، وبحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة، مصوغات ذهبية، مجهولين المصدر.

وبمناقشة المتهمة عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب «المفتاح المصطنع»، باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها، وأضافت بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «المفتاح المصطنع»، واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشاد المتهمة جرى ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئي النية)، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.