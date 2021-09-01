مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ11 في بورسعيد

لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر بأحد الأبراج السكنية بحي الزهور ببورسعيد في ظروف غامضة.

النيابة تبدأ التحقيق

تلقى اللواء عبد العزيز حسني مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول نسرين مسعد بكر، 40 سنة، جثة هامدة إلى مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد بواسطة الأهالي، حيث أن البرج السكني يقع أمام المستشفى مباشرة.

وبالفحص، تبين إصابة المتوفاة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، حيث جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الزهور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وإذا كان به شبهة جنائية أم حالة انتحار أو أن المتوفاة اختل توازنها فسقطت من أعلى.

مصرع مسن غرقا بشاطىء نادي الأبطال

من جانب آخر، شهدت بورسعيد مساء أمس مصرع مسن غرقا بشاطىء نادي الأبطال بحي الغرب في بورسعيد.

وتبين للواء عبد العزيز حسني مدير أمن بورسعيد، أن عبدالرحمن أحمد، 70 سنة، وصل إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل جثة هامدة بادعاء غرق، وجرى وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المتوفى نزل للسباحة في شاطئ نادي الأبطال وغرق، وطفت جثته مساء بعد أن عثر عليه أحد الصيادين.

وطالب أهالي بورسعيد بتفعيل وجود منقذين بطول شاطىء البحر، حيث تفتقر أماكن لوجود منقذين بها، بالإضافة إلى وضع علامات تحذر من نزول المياه في أماكن بها دوامات بحر.