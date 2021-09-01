حجر سقط من الطابق الـ11.. مأساة مصرع طفلين أسفل عقار بالمطرية

لقى طفلان مصرعهما إثر سقوط حجر على رأسيهما من عقار مكون من 11 طابقًا في أحد الشوارع بالمطرية، وأوضحت تحريات المباحث أن الطفلين كانا يلعبان بالقرب من منزلي أسرتيهما وفجأة سقط عليهما حجر فأصيبا بحالة فقدان للوعي من قوة الإصابة وماتا على إثرها أثناء محاولات إسعافهما.

لعب الأطفال أسفل عقار المطرية

مشهد وفاة طفلي المطرية نتيجة سقوط حجر عليهما أدمى القلوب وأصاب أسرتي الطفلين بحالة من الحزن والهلع الشديدين، كما أصيب الأطفال بحالة من الهلع والخوف الشديد نتيجة ما تعرض له المجني عليهما اللذين كانا يشاركان أطفالا آخرين في اللعب وقت حدوث الحادث لكن العناية الإلهية أنقذت باقي الأطفال من ذات المصير المؤلم.

حزن وحسرة

وقال شهود العيان على الحادث إن الطفلين كانا يلعبان في أمان وسلام أمام هذا العقار الذي سقط منه الحجر عليهما كما كانوا يشاهدون بقية الأطفال وهم تلعبون وفجأة سقط الحجر عليهما وتسبب في موتهما، وأن الحادث ترك حالة من الحزن والحسرة في قلوب أسرتي الطفلين الذين كانت قلوبهم يمزقها الحزن من هول الصدمة.

مشهد مؤلم

وأضاف شهود العيان أن الحجر سقط على الطفلين من الطابق الـ 11 وسقط بعدها الطفلان فاقدين للوعي وماتا نتيجة الإصابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني الطفلين لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات في الحادث.

النيابة تستدعي حارس العقار

استدعت النيابة العامة حارس العقار الذي سقط منه الحجر من أجل معرفة ملابسات الواقعة وأسباب سقوط الحجر من أعلى العقار المكون من 11 طابقًا لتحديد المسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.