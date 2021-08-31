بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 5 في حوادث متفرقة بمطروح

لقي شاب مصرعه، وأصيب 5 أخرين، في 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث الثلاثة، وجرى نقل جميع المصابين والجثة إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

مصرع شاب بحادث تصادم في مطروح

لقي شاب عشرينى مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل مع «توك توك»، على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وبالانتقال تبين انه يدعى هانى فرج خميس 20 سنة، ومقيم في منطقة الريفية بمطروح، ووصل مستشفى مطروح العام جثة هامدة.

انقلاب سيارة بطريق «مطروح - السلوم» وإصابة 3

واستقبل مستشفى مطروح العام 3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق «مطروح - السلوم»، وهم: «وليد سند كيلانى 50 سنة، مصاب بجرح قطعى في الرأس واشتباه كسر فى الترقوة، ومحمود السيد صابر 29 سنة، مصاب بكسر في اليد اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وراغب محمد خيرالله 60 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة في الجسم».

إصابة شخصين في حادث تصادم بمرسى مطروح

وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارة أمام مسجد العوام وهما: «هاني أحمد شعلان، 42 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، ونجلاء محمود العزب 36 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجاري عمل اللازم، واستكمال الفحوصات الطبية لجميع المصابين الخمسة في الحوادث، والتحفظ على جثة المتوفي بالحادث الأولى على ذمة النيابة العامة ومفتش الصحة.