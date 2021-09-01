بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون يقيمون محافظة أسيوط، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي طريق «سوهاج – البحر الأحمر» بمنطقة الكيلو 100 دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا يفيد بحدوث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود جثة ومصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء قيادة «وليد. م. ع»، 50 عامًا، عامل، سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة البحر الأحمر، انفجر الإطار الأمامي الأيسر، مما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر عن الحادث مصرع «محمد. ث. ن»، 20 عامًا، عامل، يقيم محافظة أسيوط، وإصابة «أشرف. م. ص»، 35 عامًا، عامل، باشتباه كسر في الساعد الأيسر، و«عمر. م. ن»"، 35 عامًا، موظف، بكدمات وسحجات متفرقه وجرح بفروة الرأس، و«كمال. م. ا»، 60 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمون بذات الناحية.

ونُقلت الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.