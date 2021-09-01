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محمود مسلم

«مباحث حلوان» تضبط هاربين من «المؤبد» بقضيتي قتل ومخدرات

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الوطن
01:09 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل مقيم بمنطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثان بالقليوبية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل عمد، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط سائق آخر مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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