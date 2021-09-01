غرق طفلة سقطت في مجرى مائي بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها في مجري مائي، أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج،

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العقيد محمد ثروت، مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بغرق طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في مصرف أمام منزلها بدائرة المركز،

وبالانتقال إلى محل الواقعة، تبين من التحريات التي أجراها الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز العسيرات وصول، الطفلة "منه. ا. ف. م" 4 سنوات وتقيم بناحية دائرة مركز شرطة العسيرات إلى المستشفي المركزي "جثة هامدة" إثر واقعة غرق، بسؤال والدها المدعو "أحمد. ف. م" 33 سنه كهربائي، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتة المذكورة أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت بمصرف المياه المجاور لمنزلهم مما أدي لغرقها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم دفن جثمان الطفلة بمقابر أسرتها بدائرة مركز العسيرات.