بعد مرور 6 أيام.. انتشال جثة صياد غرق في نهر النيل بسوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج، جثة صياد غرق في نهر النيل إثر سقوطه من أعلى مركبه أمام قناطر نجع حمادي بمحافظة قنا علي حدود سوهاج، عقب عمليات بحث استمرات على مدار 6 أيام، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغا بعثور الأهالي علي جثة طافية بنهر النيل بدائرة دائرة مركز دار السلام، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة.

وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة للمدعو «السيد.م.خ»، 35 سنة، صياد، ويقيم بذات الناحية، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال شقيقه المدعو «هنداوي.م.خ»، 40 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بصيد الأسماك بناحية قناطر نجع حمادي بتاريخ 16 من الشهر الجاري، اختل توازنه وسقط من أعلى المركب بالنهر، ما نتج عنه غرقه ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.