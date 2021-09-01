توفير الجرعة الأولى من لقاح كورونا بشركات المياه في المحافظات

وفرت الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين بالفروع، بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة العاملين دون تحملهم أي نفقات مالية ضمن مشروع العلاج، حتى انتهاء كافة الجرعات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

تطعيم العاملين بديوان مياه المنيا

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة وعملائها، فإن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيرس كورونا المستجد للعاملين، لافتا إلى تطعيم العاملين بديوان عام الشركة وعدد من الفروع، وجار استكمال التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة.

توفير اللقاحات بسهولة

وأكد «الشهاوي» ضرورة تلقى العاملين للقاح فيرس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء، موجها الشكر للقيادة السياسية على ما تقوم به من توفير اللقاحات بسهولة ويسر للمواطنين حفاظا على الأرواح والسلامة العامة للمجتمع.

التنسيق مع الصحة لتحديد أماكن التطعيم

من جهته، قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم تسجيل جميع العاملين وإرسالها إلى مديرية الصحة بالقاهرة والتنسيق الكامل؛ لتحديد أماكن التطعيم وإبلاغ جميع الإدارات بالتواجد، ومنع الإجازات أثناء تواجد حملة مديرية الصحة، لافتا إلى أنه يمكن لمن يتخلف عن الموعد مراجعة الإدارة الخاصة به لتحديد موعد جديد للحصول على اللقاح.

توفير الخدمة العلاجية للعاملين بمياه أسيوط

بدوره، قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين سابقا، وتم تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقي باقي العاملين الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات، بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة.