تفاصيل مقتل مسجل خطر في مواجهة مع الأمن بالشرقية: كان يختبئ بالزراعات

لقي مسجل خطر مصرعه في منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد مواجهة مع قوات الشرطة استغرقت 20 دقيقة.

وكانت قوة أمنية قادها قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت القبض على عنصر إجرامي كان يقيم في مركز بلبيس مطلوب لتنفيذ عقوبات السجن تصل لـ18 سنة في قضايا «سلاح وذخيرة، مخدرات، حريق عمد».

المتهم بادر بإطلاق النار على القوات

ورودت معلومات إلى أجهزة الأمن بقيام المتهم بالتردد على منطقة المزارع في العاشر من رمضان بالشرقية، بقصد الإتجار فـي المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، ولدى اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل نتج عن ذلك مصرعه.

وعثرت أجهزة الأمن بجانب جثة المتهم على بندقية آلية وسيارة ومبلغ مالي، وتحفظت القوات على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

ومن جانبها، انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

حملات الأمن العام

كان قطاع الأمن العام تمكن خلال حملات أمنية من ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهما، وضبط 260 قضية مخدرات، عبارة عن كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ 35 كيلو جرام، و21 كيلو بانجو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 903 جرامات، وكمية من مخدر شابو وزنت 880 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 480 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 20 جراما، و2849 قرصا مخدرا.