حالة الطقس اليوم 2-9-2021.. شبورة ورياح وأمطار على بعض المناطق

تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول الخبراء إنّه من المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تتعرض لشبورة مائية خفيفة صباحًا، تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج على البحر المتوسط بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وعلى البحر الأحمر بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26