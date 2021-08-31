توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من الأربعاء 1 سبتمبر حتى الجمعة 3 سبتمبر، حيث أوضحت الهيئة في بيان لها أنه متوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.