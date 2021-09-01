تطعيم 980 طالبا وطالبة بجامعة بورسعيد ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تطعيم 980 طالبا وطالبة بلقاح كورونا في مراكز التطعيم التي حددتها الجامعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ببورسعيد.

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد، أن ذلك يأتي في ظل حرص الدولة على صحة المواطنين، وبناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت أن جامعة بورسعيد، تستكمل اليوم نجاح بداية حملة تطعيم منتسبي الجامعة، ضد فيروس كورونا، من خلال الحملة الكبرى التي نظمتها الجامعة، بعدد من المراكز بالكليات.

مراكز تطعيم لقاح كورونا بجامعة بورسعيد

وأوضح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن مقرات تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا ثلاث مقرات وهي: «مقر الإدارة الطبية ببورفؤاد، وكلية الصيدلة ببورسعيد، وكلية التمريض ببورسعيد».

جدير بالذكر، أن هذه الحملة خاصة بمنتسبي جامعة بورسعيد لتحقيق أقصى حماية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والجهاز الإداري بالجامعة وطلاب جامعة بورسعيد فقط، حيث تم اليوم تطعيم عدد 980 طالب وطالبة

رئيس جامعة بورسعيد يهيب بالطلاب بالتواجد في مراكز تلقى اللقاح

وأهاب رئيس جامعة بورسعيد منتسبي الجامعة، الالتزام بالنظام خلال تواجدهم بالمراكز المخصصة لتلقي اللقاح، وعدم التزاحم واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تقرها وتعلنها المراكز بالكليات علما بأنه سوف يستمر عمل المراكز بالكليات، في تقديم هذه الخدمة لحين الانتهاء من تطعيم كافة منتسبي الجامعة

وقدم الدكتور أيمن إبراهيم الشكر للطلاب لاستجابتهم السريعة، وحرصهم على تلقي اللقاح، متمنيا لهم جميعا موفور الصحة ودع الله أن يحمى مصر العزيزة وأبنائها.