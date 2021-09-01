كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم جامعة بورسعيد

أنشأت كلية العلوم جامعة بورسعيد عام 2010 في نفس العام الذي استقلت فيه جامعة بورسعيد الوليدة بعد أن كانت فرعا من جامعة قناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية في 24 فبراير 2010 لتصبح جامعة مستقلة.

وجاء تأسيس كلية العلوم جامعة بورسعيد في إطار اهتمام الدولة بالقطاع العلمي ودعم مؤسساته البحثية لتواكب التطور السريع في الدولة ولمقابلة الزيادة في عدد سكان بورسعيد، ما يتطلب تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية المحلية القادرة على الوفاء بالمتطلبات التعليمية والعلمية بالمنطقة.

أقسام كلية العلوم جامعة بورسعيد

ضمت كلية العلوم جامعة بورسعيد ثمانية أقسام أكاديمية وهم: الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات - علم الحيوان – علم النبات – الجيولوجيا – علوم البحار والرصد البيئي.

ويوجد بالكلية عدد من المختبرات العلمية المجهزة بأحدث الأجهزة البحثية والتدريسية و مكتبة رقمية ، كما يوجد متحف لعلم الحيوان ومعشبة ومتحف جيولوجي لخدمة العملية التعليمية، وبالإضافة إلى ما تقوم به الكلية من تدريس العلوم الأساسية للعديد من الكليات العلمية بجامعة المنصورة، تقدم كلية العلوم الاستشارات الأكاديمية والعلمية والبحوث العلمية المبتكرة لحل مشكلات المجتمع المحيط.

كما تنظم أيضاً دورات تدريبية، ندوات ومحاضرات هادفة إلى رفع مستوى المهارات العلمية والفنية لدى منسوبي الجامعة والمهتمين بالعلوم و التكنولوجيا، ويوجد بالكلية وحدة تقييم الأداء وضمان الجودة ووحدة الخدمات الإلتكترونية.

وتقوم الكلية بإنتاج العديد من المقررات الإلكترونية والتوسع في التعليم الإلكترونى من خلال وحدة التعليم الإلكتروني، وذلك لتشجيع فرص التعلم عن بعد وكذلك التعلم الذاتي.

مدة الدراسة بكلية العلوم جامعة بورسعيد

تبلغ مدة الدراسة في كلية العلوم جامعة بورسعيد أربع سنوات، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الأساسية، كما تمنح الكلية درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في تخصصات العلوم الأساسية المختلفة.

أهداف كلية العلوم جامعة بورسعيد

تهدف كلية العلوم جامعة بورسعيد إلى إعداد خريجين مؤهلين في العلوم الأساسية للعمل في القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالدراسات العليا وتشجيع البحث العلمي والعمل على تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

تعرف على مصروفات كلية العلوم جامعة بورسعيد

تختلف مصروفات كلية العلوم جامعة بورسعيد حسب القسم والسنة الدراسية حيث إن الحد الأقصى للمصروفات هو 800 جنيه.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة بورسعيد الأسبوع المقبل لتحديد المصروفات الدراسية، كما من المتوقع أن تظل المصروفات الدراسية كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالكلية فأن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة الكلية.

توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة بورسعيد 2021 علمي علوم ورياضة

وعن توقعات تنسيق كلية العلوم 2021 علمي علوم ورياضة، من المقرر أن تعلنها الكلية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تنخفض وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، ووفقا ما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.