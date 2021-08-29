كل ما تريد معرفته عن جامعة بورسعيد.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

أنشئت جامعة بورسعيد وليدة بعد أن كانت فرعا من جامعة قناة السويس، وانفصلت عنها بقرار من رئيس الجمهورية في 24 فبراير 2010 لتصبح جامعة مستقلة ولها تاريخ يفوق عمر قرار إنشائها، حيث تم ميلاد أولى كلياتها وهي كلية الهندسة عام 1975، حينما كانت تتبع جامعة حلوان، ثم أصبحت تتبع جامعة قناة السويس مع نشأة جامعة قناة السويس عام 1976 وتم إنشاء المزيد من الكليات في محافظة بورسعيد، حتى بلغ عدد الكليات أربع كليات مما دفع إلى إنشاء فرع بورسعيد لقناة السويس ببورسعيد عام 1998 ومع الاستمرار في زيادة الكليات إلى تسعة مؤسسات تعليمية، جاء قرار رئيس الجمهورية بتكوين جامعة بورسعيد وتقدم الوطن المعلومات اللازمة للتعرف على جامعة بورسعيد إضغط هنا.

تعرف على كليات جامعة بورسعيد

تماشيا مع سياسة جامعة بورسعيد في مواكبة التطور في جميع المجالات، فقد عملت إدارة جامعة بورسعيد باستمرار على زيادة الكليات بها لتصل حاليا إلى ثلاثة عشر مؤسسة تعليمية وهم:

كلية الطب

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية العلوم

كلية التمريض

كلية التجارة

كلية التربية

كلية التربية للطفولة المبكرة

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

كلية الآداب

كلية التربية النوعية

كلية التربية الرياضية

كلية الحقوق

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بإحدى كليات جامعة بورسعيد

بطاقة الترشيح.

شهادة الثانوية العامة «أصل».

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

الهاتف المحمول للطالب والأب.

8 صور شخصية 4*6.

استمارة 2 جند للذكور.

تعرف على موقع جامعة بورسعيد

تقع إدارة ونادي جامعة بورسعيد في مدينة بورفؤاد على بعد 10 دقائق من معدية بورفؤاد ومجرى قناة السويس وتقع كليات الهندسة وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات والتجارة والتربية الرياضية في بورفؤاد وباقي الكليات في أماكن متفرقة ببورسعيد.

تعرف على جامعة بورسعيد في إحصائيات

يترأس جامعة بورسعيد الدكتور أيمن إبراهيم، أستاذ السوائل الحرارية وانتقال الحرارة والطاقة بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، بعد أن شغل منصب نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث ثم منصب عميد كلية الهندسة وعمل وكيلا لكلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب.

تضم جامعة بورسعيد 24,224 طالبا وطالبة في 13 كلية بالجامعة، كما تضم 681 طالبا في الدراسات العليا و1416 عضو هيئة التدريس و10 مجلات بحثية و2262 أبحاث منشورة في Scopus و1961 أبحاث منشورة في Web of Science