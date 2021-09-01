توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ورياح وشبورة مائية صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم الأربعاء، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الخميس الموافق 2 سبتمبر وحتى السبت 4 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وخلال الـ72 ساعة المقبلة من المتوقع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنّ هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد يومي الخميس والجمعة، وتنحسر يوم السبت على أقصى جنوب البلاد فقط.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.