حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 2-9-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل يتضمن حالة الطقس، غدًا الخميس، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء هيئة الأرصاد إنّ البلاد تشهد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، فضلًا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار الخبراء إلى أنّ حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة إذ يتراوح ارتفاع الموج على البحر المتوسط بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وعلى البحر الأحمر بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26