« مايوه ونزول للبحر».. تفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل المحلة

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهمين في واقعة خطف الطفل زياد البحيري، 11 عاما، ابن مدينة المحلة الكبري، من أمام منزل والده وسحل والدته، على الطريق الدائري " طنطا- المحلة"، الذي نجحت الأجهزة الأمنية في تحريره من قبضتهم بعد احتجازه داخل منزل مهجور على طريق المحلة – قطور، على أطراف قرية السجاعية، مركز المحلة، أن الطفل تعرض لنوعين من التعامل من قبل المتهمين «ترغيب وترهيب».

خطف الطفل زياد.. العصابة تهدد بقتله ورد صادم من الطفل

وتبين أن المتهين بعد خطف الطفل من أمام منزل والده على طريق المحلة – طنطا، عملوا على تبديل السيارة التي نفذ بها الحادث، وذلك كنوعا من إخفاء معالم الجريمة، وصعوبة التعرف عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، وإضرام النيران فيها على طريق المحلة – قطور، بنطاق قرية سجين الكوم، مركز قطور، وتبين أن السيارة مسروقة من مركز بيلا كفرالشيخ، ولوحات السيارة مسروقة من مدينة المنصورة، وحرر محضر بسرقتها في تاريخ 16 اغسطس الماضي، وقاموا بتهديد الطفل زياد بالقتل وتقطيع جسده، وإلقائه في الترعة وهو ما قابله الطفل برد جرئ رغم حداثة سنه: «ما تقدروش تقتلوني ولا هتقدروا تعملوا معايا حاجه».

العصابة تعرض على زياد شراء مايوه

وكشف الطفل زياد بعد عودته إلى منزل أسرته، وإلقاء القبض على المتهمين وتحريره من أيديهم بعد حجزه في منزل مهجور على أطراف قرية السجاعية، مركز المحلة، أن أحد أفراد العصابة عرضت عليه شراء مايوه، لارتدائه والنزول به البحر، كنوع من التمويه عن المكان الحقيقي المتواجدين فيه، حيث قاموا بتعصيب عينيه عقب خطفه، ولكن الطفل رفض شراء أي شيء له مؤكدا أنه لا يخاف منهم وما يفعلونه.

جدة الطفل مفيش خلافات لنا مع أحد

وقالت أحلام البحيري، جدة الطفل زياد، إنها تحمد الله تعالى على عودة حفيدها إلى أحضانهم مرة أخرى في اليوم الثالث من خطفه، مؤكدة أن الواقعة نفسها كانت الصدمة لهم، حيث لم تتوقع يوما أن يتعرض أحد أبنائها أو أحفادها إلى الخطف، كون أسرتها وأبنائها ليس لهم أعداء، ودائما ما يتميزون بالحب والسيرة الطيبة بين المواطنين.

ولفتت أن أعمال الخطف، كانت بمثابة الصاعقة لهم، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه، بقضية خطف حفيدها «زياد»، والأجهزة الأمنية.

خطف الطفل زياد.. الكشف عن هوية المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وهما «علاء س 29 عاما»، عامل خردة، و«رمضان ج 31 سنة» عامل خردة، وتم التحقيق معهما من قبل النيابة، وواجهتهما النيابة بالتسجيلات مدتها 20 دقيقة، بينهما، ووالد الطفل طلبا فيها فدية تقدر بـ2 مليون جنيه تكون فئة الـ 200 جنيه، ومكالمة أخرى بين الطفل ووالده على تليفون احد المتهمين لطمأنة الأب على نجله المختطف والتفاوض، وأنهم استخدموا خاصية تغيير الأصوات على الهاتف المحمول، بهدف اخفاء هويتهما.