مصدر بـ«التموين»: مخزون الدواجن يكفي 7 أشهر.. والأسعار لن ترتفع

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة وفرت مخزونا استراتيجيا من الدواجن بكميات تكفي لمدة من 4 إلى 7 أشهر، مشيرا إلى أن ما تردد عن ارتفاع أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية غير صحيح بالمرة، كما أن هناك تعليمات للجهات الرقابية بتشديد الإجراءات على الأسواق والمحلات لضبط أي ارتفاع في الأسعار، موضحا أنّ الفارق بين سعر المزرعة وسعر محلات التجزئة، من المفترض أن يتراوح بين 3 و5 وجنيهات للكيلو، وألا يزيد على ذلك، ما يعني أنّ سعر الكيلو في المحلات يجب ألا يزيد على 30 جنيها.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن أسعار الدواجن البيضاء مؤخرا تراوحت بين 20 لـ21 جنيها للكيلو بدلا من 29 لـ32 جنيها، ما سبّب حالة من الرعب للتاجر والمربي والسمسار، بينما استقرت أسعار باقي الأنواع الأخرى من الدواجن، لتساوي معدل العرض مع الطلب بأسواق الجملة والقطاعي.

مخزون استراتيجي من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية

وأوضح المصدر أن الشائعات حول ارتفاع أسعار الدواجن جاء محاولة لتعويض الخسائر التي حدثت أثناء عيد الأضحى الماضي، وعدم إقبال المواطنين على شراء الدواجن، والذي تسبب في انخفاض الطلب عليها، ما خلق حالة من الركود مر بها المربين في الأسابيع الماضية، ما عرضهم لخسائر كبيرة مؤخرا، حيث وصل سعر كيلو الدواجن لـ21 جنيها، بينما تكلفته الفعلية 25 جنيها، ما يعني أنّ المربي يخسر 4 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة قامت بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بقيمة 36 مليار جنيه - بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا-، مع إتمام عمليات التوريد بتوفير الكميات المطلوبة دون حدوث أي أزمات أو اختناقات، وتوفير أعداد كبيرة من الدواجن في الأسواق لتلبي كافة طلبات المستهلكين.