أسعار الدواجن تتأثر بخسائر المربين.. ورئيس الشعبة: الصناعة تحتاج تكاتف الجميع

توقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، ارتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن، لتعويض الخسائر التي منيّ بها المربين الأسابيع الماضية، والتي أعقبت عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ المربين تعرضوا لخسائر كبيرة مؤخرا، حيث وصل سعر كيلو الدواجن لـ21 جنيها، بينما تكلفته الفعلية 25 جنيها، ما يعني أنّ المربي يخسر 4 جنيهات في الكيلو الواحد.

السيد: سعر كيلو الدواجن في المزرعة 25 جنيها

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو الدواجن في المزرعة 25 جنيها، ما يشير إلى بدء تعافي الأسعار، متوقعا أن ترتفع مرة أخرى بشكل طفيف، وفقا لآليات السوق التي تخضع للكثير من الآليات، وبينها سعر الأعلاف المرتفع حاليا والذي يصل إلى 8400 جنيه للطن.

وتابع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ أسعار الدواجن البيضاء مؤخرا تراوحت بين 20 لـ21 جنيها للكيلو بدلا من 29 لـ32 جنيها، ما سبّب حالة من الرعب للتاجر والمربي والسمسار، بينما استقرت أسعار باقي الأنواع الأخرى من الدواجن، لتساوي معدل العرض مع الطلب بأسواق الجملة والقطاعي.

شعبة الدواجن: الصناعة تحتاج إلى تكاتف وإعلاء للمصلحة العامة

وطالب السيد، العاملين في صناعة الدواجن، بالتكاتف وإعلاء المصلحة العامة، خاصة صغار المربين، لوضع منظومة يستطيع فيها الجميع تثبيت الأسعار بهامش ربح مقنع، خاصة في ظل توافر احتياطي من مستلزمات الإنتاج في البلاد حاليا تصل لـ6 أشهر، مؤكدا أنّ ما تحتاجه صناعة الدواجن في الأساس، هو إرادة القائمين عليها لتحقيق ذلك، ومساعدة الجهات التنفيذية، وليس المجتمع المدني.

السيد: السعر العادل يجب ألا يزيد عن 30 جنيها

وطالب رئيس شعبة الدواجن، الجهات الرقابية والمعنية بتشديد الإجراءات على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار، موضحا أنّ الفارق بين سعر المزرعة وسعر محلات التجزئة، من المفترض أن يتراوح بين 3 و5 وجنيهات للكيلو، وألا يزيد على ذلك، ما يعني أنّ سعر الكيلو في المحلات يجب ألا يزيد على 30 جنيها.