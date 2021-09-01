الداخلية تكشف ملابسات «اختفاء طفل» من ذوى الهمم بالإسماعيلية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، حول استغاثة بشأن اختفاء أحد الأطفال «11 سنة، من ذوى الهمم ومقيم بالإسماعيلية.

وأوضحت الداخلية: «أنه بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المشار إليه وباستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته فى وقت لاحق وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه، مرجعة عدم الإبلاغ عن غيابه لانشغالها فى البحث عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.