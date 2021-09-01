الصحة تدعم القطاع الصحي اللبناني.. ومستعدة لدعم «العرب» في الطوارئ

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي، مساء أمس الثلاثاء بديوان عام الوزارة، لبحث ومناقشة سبل الدعم لدولة لبنان في القطاع الصحي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحضور الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وزيرة الصحة تؤكد استعداد مصر الدائم لتلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ الاجتماع تناول استعراض دور فريق الأطباء والاستشاريين المصريين الذي سافر إلى لبنان لدعم مصابي حادث انفجار منطقة عكار في لبنان، وجرى إرسال الفريق في تخصصات جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فور وقوع الحادث، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في لبنان.

الصحة تؤكد جاهزية مخازن التموين الطبي بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت أهمية التضامن الإنساني مع الدول الأشقاء في وقت الأزمات، حيث أجرى الفريق المصري مناظرة للحالات وتقييمها، إضافة إلى المتابعة اليومية لهم ومشاركة الفريق الطبي اللبناني في وضع خطط العلاج والتدخلات الجراحية لمن تحتاج حالته، كما أكدت الوزيرة جاهزية مخازن التموين الطبي التابع للوزارة بمنظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات لمساعدة الأشقاء في الدول العربية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات.

ولفت مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إلى أنّ الوزيرة أكدت استعداد مصر الدائم لتلبية احتياجات القطاع الصحي في لبنان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أعربت عن استعداد مصر لمدّ الشعب اللبناني بلقاحات فيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الإنتاج القومي، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، لمساعدة لبنان على التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى حرص وزيرة الصحة والسكان والسفير اللبناني لدى مصر، على مقابلة فريق الأطباء والاستشاريين وتقديم الشكر لهم على سرعة الاستجابة ودورهم الكبير في مساعدة المصابين في حادث انفجار منطقة عكار.

السفير اللبناني يشكر القيادة السياسية المصرية لسرعة الاستجابة فور وقوع حادث عكار وإرسال أطباء لدعم المصابين

من جانبه، وجّه السفير اللبناني لدى مصر، الشكر للقيادة السياسية المصرية، ووزيرة الصحة والسكان، للاستجابة السريعة وإرسال فريق استشاريين وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة فور وقوع حادث منطقة عكار، حيث قدّم الدعم للفريق الطبي اللبناني وساهم في تخفيف آلام المصابين اللبنانين، مؤكدًا أنّ التضامن الإنساني ساعد على رفع الروح المعنوية للفرق الطبية والمرضى بلبنان، كما أعرب عن تقديره لدور مصر الكبير والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني منذ وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت.