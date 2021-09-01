تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

تعمل شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي على توفير الكثير من طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، للتسهيل على المواطنين، حيث أضافت طرقا جديدة لتسجيل القراءة من خلال النوادي في القاهرة.

وبدأت الشركة بجانب شركات الغاز الطبيعي اليوم، تلقي طلبات تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي للمنازل إلكترونيا، والتي تستمر لمدة 15 يوما حتى 15 من سبتمبر.

وتنوه دائما وزارة البترول، إلى ضرورة تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا، حتى لا يتم المحاسبة بمتوسط للاستهلاك خلال الشهر وهو ما يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية طرق تسجيل قراءة عداد الغاز:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بـ«بتروتريد».

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.

9- يمكن الإبلاغ عن الاستهلاك من خلال مقرات خدمة العملاء التابعة للشركة في النوادي الرياضية بالقاهرة والجيزة، وهي الطريقة الجديدة التي أضافتها الشركة مؤخرا.

تعرف على طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي ببتروتريد

وأشارت الشركة إلى طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- عبر مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.

9- من خلال مقرات خدمة العملاء في النوادي الرياضية في القاهرة والجيزة.