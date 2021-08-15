الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لتسجيل قراءات الغاز الطبيعي اليوم

أعلنت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والعاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي، وتحصيل الفواتير الخاصة به، أن اليوم آخر موعد لإدخال قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2021.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، على المواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، سرعة إدخال القراءة؛ ضمانا للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي.

وأضافت الشركة أنه يجب تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا؛ منعًا لأخذ متوسط للاستهلاك خلال الشهر، وهو ما يتسبب في زيادة قيمة الفاتورة.

طرق تسجيل قراءة العداد

من جانبه، قال الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد في وقت سابق، إن الشركة توفر للمواطنين العديد من الطرق الحديثة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي؛ في إطار التسهيل على المواطنين والتيسير على العملاء حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة الغاز بأنفسهم، ومعرفة قيمة استهلاكهم شهريًا.

وأوضح رئيس الشركة، أن هذا يأتي أيضا تفعيلا للإجراءات الاحترازية؛ لعدم دخول المحصل داخل المنازل نظرا للظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا في العالم.

وأشار «وهدان» إلى أن هناك العديد من الطرق لقراءة العداد، من بينها التسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت «www.petrotrade.com.eg»، أو إبلاغ القراءة والسداد من خلال الـ «فون كاش» الخاص بالبنك الأهلي على المحمول أو تطبيق الشركة على المحمول، الذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

وأيضا من خلال موقع «جوميا وماى فورى» على الإنترنت، أو التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، أو إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم «09000727» أو المحمول على رقم «5727»، أو عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

وهناك وسيلة أخرى لإبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملي علامات «فورى ومصارى وخدماتى وممكن وبى وضامن وأمان» أو عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض «الكمبوندات» والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.