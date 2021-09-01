هنا الزاهد توجه رسالة لزوجها من الساحل الشمالي: «أنا مش كتكت يا أحمد»

شاركت الفنانة هنا الزاهد، أمس، متابعيها بصورة لها على البحر بالساحل الشمالي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تصدرت تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، لليوم الثاني على التوالي.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية ملابس البحر، و بدون مكياج، معلقة على الصورة: «أنا مش كتكت يا أحمد».

وانهالت التعليقات عليها من الفنانين والجمهور، إذ قالت الفنانة روجينا:«أحلى كتكت يعمرري »، بينما كتب زوجها الفنان أحمد فهمي «خلى الساحل ينفعك بقى»، واكتفت الفنانة نادية الجندي، وندى موسى بوضع قلوب.

وكتب أحد المتابعين:«إنتي قمررر، أمورة أووى يا هنا بسم الله ماشاء الله، أحسن ممثله في مصر والله، أحلى كتكت في الدنيا».

سر تسمية الفنانة هنا الزاهد بـ «كتكت»

وحلت الفنانة هنا الزاهد الأيام الماضية ضيفة في البرنامج «البوكس»، وتحدثت عن علاقتها مع زوجها الفنان أحمد الفنان، وكشفت عن اسمها على هاتفه هو« كتكت»، بينما هي مسجلة على هاتفها باسم «Love».

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، في السباق الرمضاني الماضي 2021 بعملين أحدهما إذاعي، والآخر تليفزيوني، كما شاركت في مسلسل النمر بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، سوسن بدر، محمد رياض، بيومي فؤاد، حنان سليمان، خالد أنور، نرمين الفقي، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

وشاركت «الزاهد» أيضًا في مسلسل إذاعي 29 يومًا مع الفنان محمد سعد، وكانت مدة الحلقة 15 دقيقة، تذاع على المحطات الراديو في شهر رمضان الماضي، تتكون من 29 حلقة فقط، وشارك فيها عدد من النجوم: «محمد سعد، هنا الزاهد، نهى صالح، إنعام سالوسة، حسام داغر، ياسرالطوبجي، وشارك فيها عدد من الضيوف الشرفعبير مكاوي، والفنانة الراحلة سحر كامل وهالة سرور.

أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد

شاركت «الزاهد» في الموسم الصيفي الشتوي الماضي في مسلسل حلوة الدنيا سكر، العمل مكون من مجموعة قصص مختلفة، يشارك فيه مجموعة فنانين، بطولة هنا الزاهد، محمود عبد الغني، محمد الكيلاني، محمد الشرنوبي، أحمد سلطان، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، مروة عبد المنعم، إسماعيل فرغلي، فرح الزاهد، ليلى عز العرب، حنان سليمان، تأليف محمد جلال، إخراج خالد الحلفاوي، وإسلام عباس.