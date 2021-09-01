بعد تصدرها التريند.. 4 عوامل تصنع نجومية هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث «جوجل»، اليوم الأربعاء، بعد مداعبتها لزوجها الفنان أحمد فهمي عبر صورة نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي «من أمام البحر في الساحل الشمالي» معلقة: «أنا مش كتكت يا فهمي»، ليرد الأخير عليها بالقول: «خلي الساحل ينفعك بقي».

وعلى الرغم من صغر سن هنا الزاهد التي لم تتجاوز الـ27 عاما، إلا أنها تمكنت من حجز مكانة متقدمة لنفسها بين نجمات جيلها بعد تألقها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما خلال الأعوام الأخيرة، حيث يعود هذا التألق إلي عدة عوامل أسهمت في صنع نجومية هنا الزاهد.

وفى سطور تقدم «الوطن» أهم العوامل التى ساهمت في صنع نجومية هنا الزاهد.

حب المخاطرة

حب المخاطرة يعد من أهم ما يميز هنا الزاهد في اختياراتها، الأمر الذى دفعها إلي تقديم مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي قدمت فيه مجموعة من القصص الاجتماعية، وجسدت 9 شخصيات، ومع ذلك رسمت ملامح كل شخصية على حدة، وصنعت لكل شخصية عالمها الخاص بما يخلق اختلافاً بينها وبين باقي الشخصيات، وهو ما أسهم في تحقيق المسلسل لنجاح كبير عند عرضه خارج السباق الرمضاني.

شعبية هنا الزاهد بين الأطفال

تمتلك هنا الزاهد شعبية كبيرة بين الأطفال، تضاعفت تلك الشعبية بعد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، بينما تجري تحضيرات حالياً لفيلم جديد للأطفال تجسد فيه شخصية الدمية الشهيرة «باربي»، حيث كان الفنان الراحل طلعت زكريا هو صاحب فكرة هذا الفيلم عام 2018، نظراً لتشابه ملامح هنا الزاهد مع دمية «باربي».

الرومانسية «قصة حب»

أسهم فيلم «قصة حب» في اتساع نجومية هنا الزاهد، وبخاصة وأنه ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، التي نُدر تقديمها مؤخرا في ظل استحواذ أفلام الأكشن علي المشهد السينمائي، بالإضافة إلى حب الجمهور لقصة الحب التي جمعتها بالفنان أحمد حاتم ضمن الأحداث.

الفنانة الأكثر متابعة عبر «انستجرام»

تُعد هنا الزاهد من الفنانات اللواتي تمتلكن قاعدة جماهيرية عريضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام» إلي 16 مليون متابع، بينما تحتل الفنانة دنيا سمير غانم المرتبة الثانية بـ12 مليون و800 ألف متابع.