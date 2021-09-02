حكايات أهل الزمن الجميل تجذب صناع المسرح.. آخرها لـ محمد فوزي

أصبحت سيرة أهل الزمن الجميل محط اهتمام صناع الأعمال المسرحية مؤخرا، في محاولة منهم لتسليط الضوء علي سيرة أهل الطرب وإبرازه للجيل الجديد، وتعود حكاية جديدة من حكايات أهل الفن لخشبة المسرح مرة أخرى، وهذه المرة عن طريق الممثل محمد فوزي؛ إذ يقدم المخرج سعيد قابيل العرض المسرحي «ذهب الليل»، المستوحي من حياة الفنان الراحل.

وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز حكايات أهل الفن التي أعيدت لخشبة المسرح مرة أخرى.

مسرحية «ذهب الليل»

شهدت خشبة مسرح «ليسيه الحرية» بالشاطبي في الاسكندرية، خلال يومي الجمعة والسبت الماضين، عرض مسرحية «ذهب الليل»، المستوحاه من السيرة الذاتية للفنان والموسيقار محمد فوزي، وتستعرض أهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي.

والمسرحية من بطولة عادل سعيد، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.

مسرحية «سيد درويش»

يتناول هذا العرض المسرحي السيرة الذاتية للفنان سيد درويش، ورحلته في عالم الغناء ومعاناته في بداية مشواره، والصدف التي لعبها القدر في حياته.

عرضت هذه المسرحية على خشبة البالون بالعجوزة، في السنة الماضية، خاصة أنها كانت تحمل كل عناصر المتعة البصرية بجانب المتعة الموسيقية بإعادة تقديم وتوزيع أغاني سيد درويش العظيمة التي كانت سابقة لعصرها والتي مازلنا نسمعها حتى اليوم، والتي كتبها له عظماء الكتابة، مثل بديع خيري وبيرم التونسي، والتي كانت تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده.

ويذكر أن مسرحية «سيد درويش» بطولة الفنان ميدو عادل مجسدا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان في شخصية «جليلة العالمة»، وعدد كبير من النجوم الآخرين.

مسرحية «ألمظ وسي عبده»

عرضت مسرحية «ألمظ وسي عبده»، السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، عن طريق تسليط الضوء على حياتهما وتاريخهما الفني والغنائي.

وجذب هذا العرض المسرحي مختلف أطياف الجمهور السكندري، عندما عرضت؛ إذ امتلأ مسرح محمد عبدالوهاب، ورفع لافتة كامل العدد، في سابقة لا تتكرر كثيرا.

تعد مسرحية «ألمظ وسي عبده»، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، وتأليف موسيقى أحمد مصطفى، واستعراضات سالي أحمد، ومن بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، وكوكبة أخرى من النجوم.

كما كان اللافت هو المشاركة الرائعة لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بالأداء الصوتي، والذي أثرى العمل المسرحي دراميا وفنيا.