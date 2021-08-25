«ذهب الليل» علي ليسيه الحرية بالإسكندرية.. قريبا

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "ذهب الليل" من إنتاج الفرقة ، يستعد لتقديمه يومي الجمعة والسبت القادم الموافق ٢٧ و٢٨ أغسطس علي مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

تفاصيل مسرحية "ذهب الليل" :

جدير بالذكر ان عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل ، كان ثالث عروض مبادرة "المؤلف مصري" التي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم المؤلف المصري وهي المبادرة التي أطلقها البيت الفني للمسرح، و التي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح من سبتمبر وحتي شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠ .

العرض المسرحي "ذهب الليل"مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والانتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة عادل سعيد ، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.

وو"ذهب الليل" اسم أغنية للفنان الراحل محمد فوزي (1918- 1966)، وهو مغن وملحن وسينمائي مصري، تربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات في مصر خلال القرن الماضي، وهو صاحب لحن النشيد الوطني للجزائر قسما الذي نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا.

في سياق منفصل أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال، التي تستهدف تقديم 325 ليلة عرض في 200 قرية ب 20 محافظة مخصص منها 145 ليلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير 2022، وتشمل 15 عرضا هي " المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، امر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الاراجور ورحلة سعيدة"