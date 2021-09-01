مصرع عامل بمزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقى عامل بمزرعة دواجن في محافظة الدقهلية مصرعه صعقاً بالكهرباء، اليوم الأربعاء، حال عمله في المزرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى ميت غمر المركزي جثة هامدة، وبسؤال زملائه في المزرعة بناحية قرية «ميت الفرماوي»، أكدوا أن المتوفي من محافظة قنا، ويعمل بالمزرعة، وأثناء قيامه بتوصيل ستارة هواء كهربائية على أحد نوافذ المزرعة من الداخل، صعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال.

بلاغ بمصرع عامل صعقاً بالكهرباء في ميت غمر

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي، بوصول المدعو «عمرو خالد أحمد حماد»، 19 سنة عامل بمزرعة دواجن كائنة بقرية «ميت الفرماوي»، دائرة المركز، مقيم بقرية «نجع صفر»، دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، جثة هامدة، ادعاء صعق كهرباني.

انتقل ضباط مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافقيه كل من «محمود فتحي محمد علي»، 19 سنة، عامل بذات المزرعة، ومقيم في قرية «نجع صفر» بقنا، و«موسى غمري محمد موسى»، 35 سنة، مهندس زراعي مسئول عن المزرعة، ومقيم في دائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في محضر الشرطة، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بتوصيل ستارة هواء كهربائية على أحد نوافذ المزرعة من الداخل، صعقه التيار الكهربائي، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

جرى استدعاء أحد أهلية المتوفي لسؤالهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8739 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.