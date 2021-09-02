نص التحقيقات مع والد طفل الشرقية: «مراتي خلصت عليه بريموت التليفزيون»

خلال شهر يونيو الماضي استيقظ أهالي منطقة منشية سعدون ببلبيس التابعة لمحافظة الشرقية على خبر قتل أم لطفلها البالغ من العمر 90 يومًا فقط، بريموت التليفزيون ولم تحاول حتى إسعافه وتركت منزلها وفرت هاربة إلى مدينة الزقازيق لتختبأ فيها.

وبالتحقيق مع والد الطفل الذي اتهم زوجته بالتسبب في قتله، وعندما شرعت النيابة في سؤاله أجاب: اسمي محمد عبدالله، 44 عاما، موظف مدني بإحدى الوزارات.

س: ما صلتك بالمتوفى إلى رحمة مولاه خالد محمد عبدالله؟

ج: ابني

س: ما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق وظروف وفاته؟

ج: أنا روحت شغلي الصبح زي كل يوم وصلت الساعة 7 ونص الصبح ورجعت من شغلي على البيت الساعة 3 ونص العصر، جيت على والدتي وأنا طالع شقتي وبقولها هو خالد فين قالتلي ده منزلش النهاردة محدش شافه ولا هو ولا مراتك، وطلعت شقتي وفتحت الباب وأول ما فتحت لقيت ابني خالد مرمي على الكنبة اللي في الصالة وعلى وشه دم كتير، بس أنا أخذته في حضني وفضلت أحرك فيه ليكون وقع ومغمي عليه وبرده مفيش أي نفس طالع منه، ودورت في الشقة على مراتي علشان اسألها ايه اللي حصل ملقتهاش موجودة، خدته ونزلت جري بيه تحت عند أمي وحاولنا نفوقه تاني لكن مفيش فايدة، وبعدها عرفت إنه مات فطلعت به تاني على الشقة وحطيته مكانه، وبلغت الشرطة وهو ده كل اللي حصل.

س: متي وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل الساعة 3 ونصف العصر بعد ما رجعت من الشغل بيتي اللي في شارع البايض بندر بلبيس.

س: وما هي الحالة التي شاهدت عليها المتوفى إلى رحمه مولاه؟

ج: لقيته نايم على ضهره على الكنبة اللي موجودة في الصالة ونازل منه دم كتير وما بيتحركش.

س: من الذي كان متواجد بذلك المسكن حال حدوث وفاة نجلك؟

ج: مراتي مها عبدالعزيز.

س: وأين هي الآن؟

ج: أنا لما رجعت البيت ما لقيتهاش وما أعرفش هي فين دلوقتي، لكن بتهمها إن هي اللي قتلت ابني؛ لأنها الوحيدة اللي كانت موجودة معاه في الشقة.

س: وما هي كيفية ارتكاب المتهمة للواقعة؟

ج: هو أنا ما أعرفش ايه اللي عملته بالظبط، بس أنا لقيت جنبه الريموت كنترول عليه آثار دم كتير.

س: هل كانت المتهمة تتعاطي ثمة عقاقير أو مواد مخدرة؟

ج: لا.

س: هل سبق قيام المتهمة بالتعدى على نجلك؟

ج: هي حصلت مرة قبل كده من حوالي شهر ونصف رجعت من الشغل لقيت عنيه محمرة ومورمة ولما سألتها قالتلي تلاقي عينه وجعاه بس.

س: هل توجد سمة أي من الخلافات فيما بينك وسالفة الذكر؟

ج: مفيش أي مشكلات بيننا وعلاقتنا كانت كويسة من فترة كبيرة.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.