تبطين 42 كيلو مترا من ترع الإسماعيلية بـ160 مليون جنيه

قال المهندس محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمنطقة القناة، إن إجمالي الاعتمادات المالية التي خُصصت لمحافظة الإسماعيلية لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع بلغ حوالي 600 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه من بين 145 كيلو مترا مستهدف تبطينها من الترع تم تأهيل نحو 42 كيلو مترا منها، بتكلفة وصلت إلى 160 مليون جنيه، وجاري العمل في 8 كيلو مترات، باعتماد مالي قيمته 25 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال جاري طرحها بطول 95 كيلو مترا، بإجمالي تكلفة 415 مليون جنيه.

وأشار «عطية»، إلى أنه بإنهاء الأعمال تكون انتهت عملية تبطين الترع الصغيرة، والتي تليها تأهيل المساقي والانتهاء من عملية تحويل الري بالغمر إلى الري الحديث بنطاق المحافظة بالكامل.

الإسماعيلية أكثر المحافظات المستفيدة من تأهيل المساقي

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الواعدة التي تستفيد من المشروع لتأهيل 270 كيلو مترا تقريبا من المساقي الخاصة، وتحويل 125 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وتابع خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الموسع المشترك بين وزارتي الري والزراعة بالإسماعيلية، أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات.

محافظ الإسماعيلية: مشروع تبطين الترع لا يقل أهمية عن قناة السويس الجديدة

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن مشروع الترع لا يقل في قيمته عن قناة السويس، باعتبارها شريان الخير والشرايين التي تحمل الحياة لمصر عبر العصور.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي «دفع المصريون ثمن شقها ومدها بأرواحهم، وبدلًا من الحفاظ على الترع، وعلى كل نقطة مياه تجري فيها، حدث إهمال لشبكة الترع على مدى عقود طويلة حتى أصبحت متهالكة، وكمية المياه المهدرة ضخمة مع زيادة استهلاك المياه بسبب زيادة السكان وثبات الموارد المائية».