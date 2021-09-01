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محمود مسلم

ضبط عاطل بـ120 كيلو بانجو في الإسماعيلية

كتب:

الوطن
12:39 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أنّ عاطلا له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مارس نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

ضبط المتهم بـ120 كيلو بانجو

وعقب تقنين الإجراءات، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من طلقات خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسيارة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجرءات القانونية اللازمة.

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