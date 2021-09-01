21 ألف مستفيد سنويا من مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة

زار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة، وكان برفقته كلٌ من الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف العام على مراكز العزيمة بالجمهورية، الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، الدكتور حسام الدين مصطفى، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، ولفيف من العاملين بمعهد إعداد القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كريم همام: القيادة تسعى لإقامة مراكز علاج الإدمان بالمجان

وخلال الزيارة أشاد الدكتور كريم همام بجهود ودور القيادة السياسية التي تسعى لإقامة مثل تلك المراكز لمرضى التعاطي، وتقدم خدماتها بالمجان لخدمة أصحاب الإرادة القوية الساعين للتعافي والإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن هذا المركز الأول من نوعه لعلاج الإدمان، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس بالغردقة، وأطلق عليه اسم «العزيمة»، حيث يقدم إقامة وإعاشة «خمس نجوم» مجانًا، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، كما يشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

21 ألف مستفيد من مركز العزيمة سنويا

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق والمشرف العام على مركز «العزيمة»، أن المركز يقدم خدماته من خلال عياداته الخارجية، حيث تضم عدد 3 عيادات، بسعة تشغيل وكشف لنحو 75 مريضًا يوميًا، ويقدم خدمة سحب السموم الـ«ديتوكس» والتأهيل، ويقدَر عدد المستفيدين من المركز سنويًا بنحو 21 ألف مريض إدمان، مقسمة بين 19500 مريض عيادات خارجية، و1080 «حجز داخلي»، كما يضم المركز أدوات ترفيهية ورياضية مثل تنس طاولة وبلاي ستيشن وبلياردو وملعب كرة طائرة وشاشات تليفزيون وصالة رياضية وغرف مكيفة، وأيضا مطعم مجهز، مسرح، صالة لياقة بدنية، مكتبة، مغسلة، أماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى ورش لأعمال النجارة، والكهرباء، وغيرها.

وجدير بالذكر أن المركز يقام على مساحة 3500 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تصل لـ 96 سريراً لخدمة مرضى التعاطي وعلاج الإدمان، كذلك يخدم بعض محافظات الصعيد من خدمات علاج الإدمان.