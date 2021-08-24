5 ضوابط لسير العمل بالمستشفيات الشريكة مع صندوق علاج الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك 27 مركزا لـ«علاج الإدمان» على مستوى 17 محافظة، تقدم خدمات العلاج مجانا وفى سرية تامة، موضحا أنه يتم التنسيق مع الخط الساخن للصندوق، حيث يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى، واتباع الخطوات التالية:

- تبدأ جلسة الأخصائي النفسي بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى .

- ملء استمارة الخط الساخن وإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكي عن الحالة (المرضى الجدد).

- يعقب جلسة الأخصائي جلسة مع الطبيب المعالج، حيث يكشف على المرضى، ويجري جلسات تحفيزية لهم ثم يعد تقريرا يتضمن تقييما إكلينيكيا عن كل حالة.

- يتابع كل من الطبيب المعالج والأخصائى الحالات القدامى، وفي نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

- يتابع أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات الإجراءات التي يحتاجها مرضى الإدمان إلى أن يتم الانتهاء من الكشف في العيادات الخارجية أو الحجز الداخلي، حيث أكد الصندوق أن المستشفيات الشريكة تتمثل فيما يلي:

المستشفيات الشريكة لعلاج الإدمان

- مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية «المطار».

- مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.

- مستشفى العباسية للصحة النفسية.

- مركز الطب النفسى بالدمرداش.

- مستشفى قصر العينى.

- مستشفى حلوان للصحة النفسية.

- مستشفى الحسين الجامعى.

- واحة الأمل كاريتاس بمحافظة الجيزة .

- مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح .

- مستشفى الفيوم الجامعى.

- مستشفى بنها للصحة النفسية.

- مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية.

- مستشفى أسوان للصحة النفسية.

- مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية.

- مستشفى الصحة النفسية.

- محافظة بورسعيد.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية.

- مركز العزيمة للتأهيل - بورفؤاد.

- المركز الوطنى لعلاج الإدمان.

- مستشفى المنيا للصحة النفسية.

- مركز العزيمة للتأهيل بالمنيا.

- مستشفى العزازى.