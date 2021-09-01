كلية علوم الأرض ببني سويف.. تعرف على التخصصات ومجالات العمل

كلية علوم الأرض من الكليات المتميزة في مجالها، وتنفرد بها جامعة بني سويف، وتهدف إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية، لتلبية متطلبات سوق العمل وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للارتقاء بالحث العلمى والخدمات المجتمعية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم الأرض في تخصص جيولوجيا المياه والبيئة و المعادن التطبيقية.

الأقسام العلمية بكلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

1 ــ قسم جيولوجيا المياه والبيئة

2 ــ قسم جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي

3 ــ قسم الثروة المعدنية

5 ــ قسم الجيولوجيا الهندسية

6 ــ قسم الجيوفيزياء

مجالات عمل كلية علوم الأرض

تختلف مجالات عمل كلية علوم الأرض بإختلاف التخصص الذي إختاره الطالب، حيث تمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم الأرض بحسب تخصص القسم.

مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص جيولوجيا المياه والبيئة

يمكن العمل في الشركات والمؤسسات التي تهتم بالبحث والاستكشاف والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية، ومنها حفر آبار المياه الجوفية واستخراجها، والقيام بعمليات المعالجة للمياه لضبط جودتها، والعمل داخل مصانع المياه المعدنية كمراقبين جودة، والعمل داخل محطات معالجة المياه، كذلك العمل داخل محطات تحلية مياه البحار.

مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص الجيولوجيا الهندسية

1 ــ العمل بشركات البحث والتنقيب واستخراج المواد الخام ومنها المعادن والصخور الاقتصادية.

2 ــ العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية، أو في وزارة الإسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

3 ــ العمل داخل المحليات في قطاع المحاجر والمناجم.

4 ــ العمل داخل شركات الإنشاءات أو البترول.

5 ــ العمل بالشركات المعنية بمجال الدراسات البيئية والجيولوجية.

مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص الجيوفيزياء

1 ــ حفر آبار المياه واستكشافات المياه الجوفية.

2 ــ العمل في مجال الاستكشافات البترولية داخل شركات البترول المختلفة.

3 ــ العمل في مجال استكشافات المعادن.

4 ــ العمل في مجال استكشافات الآثار، حيث يتم استخدام الأجهزة الجيوفيزيائية من أجل تحديد مواقع الآثار التي لم تكتشف بعد.

مجالات عمل كلية علوم الأرض تخصص جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي

1 ــ العمل في مجال الاستكشافات البترولية داخل شركات البترول المختلفة

2 ــ العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية.

3 ــ العمل بشركات البحث والتنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعي

شروط واجراءات القبول بكلية علوم الأرض بجامعة بني سويف

1 ــ تقبل كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة أو ما يعادلها طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

2 ــ يجوز قبول طلاب من خارج الكلية او الجامعة للتسجيل في مقررات دراية او في فصل دراسي كامل أو اكثر بعد موافقة الأقسام العلمية ومجلس الكلية وسداد الرسوم، على أن يمنح الطالب شهادة بإجتياز المقرر ولا يترتب على ذلك منحه درجة علمية.

الدرجة العلمية لخريج كلية علوم الأرض

تمنج جامعة بني سويف بناء على توصية مجلس كلية علوم الأرض درجة البكالوريوس في علوم الأرض في احد التخصصات الأتية:

1 ــ جيولوجيا المياه والبيئة

2 ــ المعادن التطبيقية

ويجوز أن تنشأ بالكلية برامج أخرى طلقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية.