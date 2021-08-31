كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف.. الأقسام وشروط القبول

تُعد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف من الكليات المتميزة في مجالها والتي تهدف إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية، لتلبية متطلبات سوق العمل وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للارتقاء بالحث العلمى والخدمات المجتمعية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم الأرض في تخصص جيولوجيا المياه والبيئة و المعادن التطبيقية.

فكرة إنشاء كلية علوم الأرض

جاءت فكرة إنشاء كلية علوم الأرض لتشارك فى التنمية الصناعية بالدولة، نظرا للتطور السريع والمتلاحق للعلوم الحديثة وتطبيقاتها فى الصناعة وازدياد الطلب على تحديث قدرات الأفراد، للنهوض بالصناعة والمجتمع داخل وخارج الجامعة، ونظرا لتداخل التخصصات والمجالات العلمية على بعضها البعض، فأنه أصبح من الضروري ربط الجامعات بمؤسسات الصناعة من خلال البرامج الدراسية المتخصصة و المتطورة، حيث تعتمد التنمية الصناعية فى اى دولة على توافر مصادر الطاقة و المواد الخام من ثروات معدنية و طبيعية و الموارد المائية.

الأقسام العلمية بكلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

1 ــ قسم جيولوجيا المياه والبيئة

2 ــ قسم جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي

3 ــ قسم الثروة المعدنية

5 ــ قسم الجيولوجيا الهندسية

6 ــ قسم الجيوفيزياء

شروط واجراءات القبول بالكلية

1 ــ تقبل كلية علوم الأرض الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم ورياضة أو ما يعادلها طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

2 ــ يجوز قبول طلاب من خارج الكلية او الجامعة للتسجيل في مقررات دراية او في فصل دراسي كامل أو اكثر بعد موافقة الأقسام العلمية ومجلس الكلية وسداد الرسوم، على أن يمنح الطالب شهادة بإجتياز المقرر ولا يترتب على ذلك منحه درجة علمية.

الدرجة العلمية لخريج كلية علوم الأرض

تمنج جامعة بني سويف بناء على توصية مجلس كلية علوم الأرض درجة البكالوريوس في علوم الأرض في احد التخصصات الأتية:

1 ــ جيولوجيا المياه والبيئة

2 ــ المعادن التطبيقية

ويجوز أن تنشأ بالكلية برامج أخرى طلقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية.