الأرصاد تكشف عن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال الـ3 الأيام المقبلة

بعد موجة الطقس الحارة التي ضربت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد غياب استمر لعدة شهور لسقوط الأمطار خلال فصل الصيف، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، موضحة سقوط أمطار على مناطق مختلفة ومتعددة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، درجات الحرارة المتوقعة على المناطق المختلفة، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق مختلفة خلال الـ3 أيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

الخميس 2 سبتمبر

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30%.

الجمعة 3 سبتمبر

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 40%.

السبت 4 سبتمبر

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بنسبة 40%.

سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة بدءًا من يوم 7 سبتمبر.

نسبة الرطوبة المتوقعة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نسبة الرطوبة في الطقس خلال الأيام المقبلة، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة نهارًا بين 30 و35.

السواحل الشمالية: تتراوح نسبة الرطوبة بين 40 و45.

جنوب سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة بين 55 و 60.

شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة بين 20 و25.

جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة بين 10 و15.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26