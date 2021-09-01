حالة الطقس اليوم 1-9-2021.. رياح نشطة وشبورة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أنّ البلاد تشهد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، فضلا عن توقعات بنشاط للرياح على فترات متقطعة بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار الخبراء إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 27

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 39 26

نخل 36 17

نويبع 40 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 43 26

الأقصر 44 26

أسوان 44 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 45 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26.