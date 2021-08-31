حالة الطقس اليوم 31-8-2021.. شبورة صباحية ورياح واضطراب ملاحي

تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول الخبراء إنّه من المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاطا للرياح على فترات متقطعة، تعمل على التقليل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف الخبراء أنّ الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تتعرض لشبورة مائية خفيفة صباحًا، تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتشهد حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا غدًا، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إنّه معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 37 21

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 31 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 34 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26