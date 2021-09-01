«الموسيقيين»: وقف رضا البحراوي وحسن شاكوش عن الغناء لمدة شهر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع رضا البحراوي وحسن شاكوش، من ممارسة الغناء لمدة شهر، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما قبل أيام.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيان صادر عنها: «وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة».

وأضاف البيان: «وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم، في مقابلة جمهور له كل الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم، وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات، التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، ولن تتوانى النقابة عن دورها في ممارسة حقها، في الحفاظ على قيم المجتمع الراسخة والرصينة».