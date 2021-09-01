الزراعة: الدلتا الجديدة ستوفر 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منطقة الدلتا الجديدة مستهدف فيها مليون فدان للإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن المنطقة الجديدة تعادل 30% من إجمالي المساحة المنزرعة في الدلتا، فضلًا عن أن هناك نحو 9.4 مليون فدان سيتم زراعتها خلال الفترة المقبلة، مما سيشعر المواطنين بتحسن واستقرار في الأسعار، خاصةً في المنتجات الزراعية.

الدولة تجاوزت أزمة كورونا في قطاع الزراعة ووفرت جميع السلع

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على «نغم إف إم»، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وضح فيها أثر الإنتاج الزراعي، إذ استطاعت الدولة المصرية أن تتجاوز الأزمات وعملت على توفير الاحتياجات الخاصة بالسلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن التصدير، موضحًا أن هناك جهودا هائلة بُذلت منذ عام 2014 في القطاع الزراعي.

السيسي وجه باستصلاح «الدلتا الجديدة» خلال عامين

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستصلاح منطقة «الدلتا الجديدة» خلال عامين، وسيكون هناك عمران مع 5 ملايين من الأيدي العاملة ستوفرها المنطقة، منها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا: «زرعنا 350 ألف فدان حاليا وقريبا سيتم إضافة 150 ألف فدان على المساحة الإجمالية»، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري والاقتصاد الكلي ومدخلا للتصنيع منها صناعات الغزل والنسيج والعصائر وصناعة التعبئة والتغليف.