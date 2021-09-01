السيارة المفضلة للكثيرين.. قائمة أسعار «هيونداي توسان» موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي»، عن تحريك أسعار فئات عدد من الطرز المختلفة للعلامة اليابانية داخل السوق المحلي لموديل العام الجديد 2022؛ ومنها طراز «هيونداي توسان 2022»، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «هيونداي توسان موديل 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المعلن من الوكيل المحلي.

فئات وأسعار «هيونداي توسان موديل 2022» في مصر

وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 460 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 490 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 525 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 575 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 615 ألف جنيه.

مواصفات «هيونداي توسان موديل 2022» في مصر

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر 1600 سي سي تيربو، وينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد 4500 ملم الطول، و1865 ملم العرض، و1651 ملم للارتفاع، و2680 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- يصل حجم الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 504 لترات.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، و فرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي فرامل اليد «Auto Hold».