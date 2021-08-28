«هيونداي» تكشف النقاب عن رؤيتها المستقبلية لمجتمع الهيدروجين المستدام

أعلنت مجموعة هيونداي موتور، استضافة «الموجة الهيدروجينية»، وهو منتدى افتراضي عالمي يمثل خطط المجموعة لموجة جديدة من المنتجات والتقنيات القائمة على الهيدروجين، مشيرة إلى أن المنتدى سيوفر أيضًا نظرة ثاقبة للرؤية المستقبلية للمجموعة لمجتمع هيدروجين مستدام.

يبدأ منتدى التفكير المستقبلي عبر الإنترنت، في 7 سبتمبر، وسيتم بثه مباشرةً عبر قناة المجموعة على موقع «يوتيوب»؛ لمناقشة مفهوم مجتمع الهيدروجين المستدام في المستقبل.

كما أطلقت المجموعة موقعًا مصغرًا https://www.hydrogen-wave.com يوفر لمحة عن منتجات وتقنيات الهيدروجين المستقبلية، التي سيتم الكشف عنها في المستقبل.

وأوضحت المجموعة، أنه بعد المنتدى عبر الإنترنت، ينتقل البرنامج من العالم الافتراضي لموجة الهيدروجين، إلى العالم الحقيقي لمعرض مادي يقام في مدينة جويانج بكوريا الجنوبية، في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر.

وتزامنا مع «اليوم العالمي للهواء النظيف للسماء الزرقاء»، وهو حدث سنوي يقام في 7 سبتمبر واقترحته كوريا الجنوبية وصدقت عليه الأمم المتحدة، ستظهر الموجة الهيدروجينية الرؤية المستقبلية لطاقة الهيدروجين ومجتمع الهيدروجين العالمي، على أساس خبرة وتجربة المجموعة الغنية التي تمتد لعقود طويلة في مجال تطوير تكنولوجيا الهيدروجين.

وستعرض المجموعة رؤيتها لمجتمع الهيدروجين المستقبلي، من خلال الكشف عن خططها المثيرة واستراتيجيات العمل الخاصة بتكنولوجيا نقل الهيدروجين الجديدة وأنظمة خلايا الوقود من الجيل التالي وتطبيقاتها في مختلف الصناعات بخلاف السيارات، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن أحدث السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في المستقبل، بالإضافة إلى التطبيقات المبتكرة الأخرى خلال المنتدى.

كما سيتم تقديم أنظمة ومنتجات تطبيقات الهيدروجين المتطورة من الشركات التابعة للمجموعة في المعرض، مما يعرض بشكل أكبر ويفصل كيف يمكن تشكيل مجتمع الهيدروجين وتحقيقه.